Участника видео с выброшенной во Владивостоке канистрой исключат из "Единой России"
Губернатор Олег Кожемяко анонсировал исключение из партии главы Международного партийного центра "Единой России" Игоря Хрущева.
Поводом для этого послужил скандал, который произошел еще в марте. В Сети появилась видеозапись, на которой Хрущев выбрасывает на обочину канистру из-под машинного масла. После этого Кожемяко пообещал, что чиновник понесет наказание за свой проступок.
В Приморье депутат выбросил мусор на обочину и попал на видео.— TVC News (@tvcplus) March 7, 2021
На кадрах видно, как мужчина выкидывает канистру из-под бензина и уезжает. Местные жители опознали в нарушителе владивостокского депутата от ЕР. pic.twitter.com/VX5yEsqare
Губернатор отметил, что просил снять Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" еще месяц назад, однако этого не произошло.
"В течение месяца не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов, поэтому сейчас принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении его из партии",— сообщил Кожемяко в Telegram.
"За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители", — добавил губернатор.
Хрущев руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года, также входил в президиум регионального политсовета ЕР.