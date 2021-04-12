Участника видео с выброшенной во Владивостоке канистрой исключат из "Единой России"

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Губернатор Олег Кожемяко анонсировал исключение из партии главы Международного партийного центра "Единой России" Игоря Хрущева.

Поводом для этого послужил скандал, который произошел еще в марте. В Сети появилась видеозапись, на которой Хрущев выбрасывает на обочину канистру из-под машинного масла. После этого Кожемяко пообещал, что чиновник понесет наказание за свой проступок.

В Приморье депутат выбросил мусор на обочину и попал на видео.



На кадрах видно, как мужчина выкидывает канистру из-под бензина и уезжает. Местные жители опознали в нарушителе владивостокского депутата от ЕР. pic.twitter.com/VX5yEsqare — TVC News (@tvcplus) March 7, 2021

Губернатор отметил, что просил снять Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" еще месяц назад, однако этого не произошло.

"В течение месяца не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов, поэтому сейчас принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении его из партии",— сообщил Кожемяко в Telegram.

"За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители", — добавил губернатор.

Хрущев руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года, также входил в президиум регионального политсовета ЕР.