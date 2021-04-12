Россияне смогут поехать в Барселону в конце лета – осенью

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Пока перспектива путешествий в Европу представляется очень призрачной. Но страны, живущие за счет туризма, как никто заинтересован в введении приемлемых условий для пересечения границ и туризма.

Так, в Барселоне рассчитывают, что регион может открыться для российских туристов в конце лета – осенью. Но при условии, что Евросоюз введет в своих странах цифровые "коронавирусные" сертификаты и будет признавать аналогичные документы третьих стран, передает РИА Новости со ссылкой на директора туристического консорциума Барселоны Мариана Муро.