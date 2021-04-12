Могилы воинов выглядят, как свалка: в Екатеринбурге у бывшего танкового училища нашли дикое кладбище

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В Екатеринбурге в районе закрытого танко-артиллерийского училища нашли захоронения солдат, погибших от ран, полученных в ходе Великой Отечественной войны. Могилы не оформлены как кладбище и отсутствуют в реестре захоронений.

Как стало известно Накануне.RU, екатеринбургские депутаты намерены обратиться к властям для того, чтобы был оформлен соответствующий статус. Под обращением подпишутся Виктор Сомиков, Дмитрий Сергин и Елена Бондаренко.

Как выяснилось, в настоящий момент на Уктусской горке существует более десяти неоформленных захоронений. Помимо солдат, умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны, обнаружены и могилы гражданских усопших.

"Память предков нужно хранить - и тем более тех, кто воевал и погибал в Свердловске от ран, полученных в боях. Сейчас данный участок земли - это природоохранная территория, и как кладбище участок не выделен. Руководство службы городских кладбищ говорит нам, что если это не кладбище, значит, мы не можем его содержать. Нужно для начала обследовать данные захоронения и провести соответствующие исследования", - сказал депутат Сергин.

Сейчас готовится обращение от комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы в адрес властей соответствующего уровня.