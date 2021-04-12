Пермский край лишится еще одного муниципального района

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Большесосновскй район станет муниципальным округом. Такое решение единогласно приняли районные депутаты, сообщили Накануне.RU в земском собрании.

Вопрос будет вынесен на рассмотрение заксобрания Пермского края. После принятия решения муниципальные образования района будут объединены в единый округ. После чего в муниципалитете пройдут выборы думы округа и главы.

В настоящий момент в Прикамье остались только два района. После завершения объединительных процессов останется только один муниципальный район - Пермский.