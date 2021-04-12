Пермский край лишится еще одного муниципального района

12 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
пермский край стела (2006) | Фото: www.perm.ru

Пермский край лишится еще одного муниципального района

Добавить источник в

Большесосновскй район станет муниципальным округом. Такое решение единогласно приняли районные депутаты, сообщили Накануне.RU в земском собрании.

Вопрос будет вынесен на рассмотрение заксобрания Пермского края. После принятия решения муниципальные образования района будут объединены в единый округ. После чего в муниципалитете пройдут выборы думы округа и главы.

В настоящий момент в Прикамье остались только два района. После завершения объединительных процессов останется только один муниципальный район - Пермский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край лишится еще одного муниципального района

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: муниципальный район, муниципальный округ, объединение, большесосновский район



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2021 12:00 Мск Глава Прикамья высоко оценил эволюцию районов в округа
Ранее 30.11.2020 19:40 Мск Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов
Ранее 26.11.2020 11:41 Мск В Прикамье осталось только два муниципальных района
Ранее 11.11.2020 14:42 Мск Главу новой территории Прикамья выберут в следующем году
Ранее 05.11.2020 08:28 Мск Кунгур и район объединяются
Ранее 13.08.2020 12:35 Мск В Кунгурском районе завершился прием документов на конкурс главы муниципалитета
Ранее 29.04.2020 09:36 Мск В следующем году Кунгур и Кунгурский район могут объединить в один муниципалитет
Ранее 25.06.2019 11:21 Мск Решетников: преимущество преобразований районов в городские округа - простота контроля за выделенными деньгами
Ранее 21.05.2019 09:50 Мск В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом
Ранее 21.03.2019 12:15 Мск В Прикамье появилось семь новых городских округов
Ранее 26.02.2019 14:59 Мск Губернатор Пермского края проводит встречи с главами объединенных территорий
Ранее 22.02.2019 11:52 Мск В Прикамье может появиться еще один городской округ: Ильинский
Ранее 21.02.2019 10:59 Мск В Прикамье сельское поселение взбунтовалось против объединения в городской округ
Ранее 24.01.2019 15:35 Мск Чернушинский район преобразуют в городской округ
Ранее 10.01.2019 08:55 Мск В Прикамье продолжается укрупнение территорий: появится Верещагинский городской округ
Ранее 20.07.2018 10:53 Мск Депутаты Березников оставили чиновников Усольского района без денег
Ранее 21.06.2018 08:50 Мск Усольский район объединили с Березниками
Ранее 31.05.2018 10:12 Мск Усольский район Прикамья будет объединен с Березниками
Ранее 24.05.2018 11:24 Мск Депутаты заксобрания Пермского края одобрили укрупнение территорий
Ранее 16.05.2018 09:59 Мск Поселения Оханского района войдут в состав городского округа
Ранее 03.05.2018 10:40 Мск Объединительные процессы стартовали в сельских поселениях Пермского края
Ранее 28.04.2018 11:50 Мск Поселения Соликамского района Прикамья войдут в городской округ
Ранее 09.04.2018 07:59 Мск В заксобрание Прикамья внесен вопрос о создании Горнозаводского городского округа
Ранее 02.03.2018 15:12 Мск На еще одной территории Прикамья начался процесс объединения в городской округ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети