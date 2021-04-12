Чтобы попасть на послание Путина, журналистам придется сдать два отрицательных теста на COVID-19

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Журналисты, желающие попасть на оглашение послания президента Федеральному собранию, должны будут сдать два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в три дня, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

К тому же в этот раз в Кремле ввели квоты для журналистов от одного СМИ, раньше таких ограничений не существовало. Так, по данным канала, максимальная квота будет у телеканалов: каждый из них может отправить на послание шесть человек. От радио можно послать только одного человека, столько же – от электронных изданий. Печатные СМИ могут быть представлены корреспондентом и фотографом, информагентствам можно отправить на мероприятие двух корреспондентов и фотографа.