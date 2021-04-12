В Челябинске на ликвидацию провала грунта возле многоквартирного дома потребуется две недели

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В Челябинске на ликвидацию последствий провала грунта около дома по улице Куйбышева потребуется две недели. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе около дома по улице Куйбышева, 7 где проходит коллектор, размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. На месте провала грунта проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту обрушения асфальтового покрытия областная прокуратура проводит проверку.

Как рассказал Александр Астахов, 9 и 10 апреля на месте провала грунта был выполнен монтаж временного транзитного трубопровода для понижения сточных вод.

"Произведена частичная засыпка и уплотнение. В выходные смонтировали временный отводный коллектор протяженностью 300 метров. Он позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора. В данный момент ведутся пуско-наладочные работы по подключению перекачивающих насосов. На восстановление основного коллектора уйдет до двух недель", - рассказал он.

На месте аварии было проведено инженерно-геологическое исследование грунтов, прилегающих к многоквартирному дому по улице Куйбышева, 7.

"Визуальный осмотр признаков подтопления фундамента дома сточным водами не выявил", - подчеркнул вице-мэр.

Над устранением аварии круглосуточно работает до 15 единиц техники и до 50 рабочих