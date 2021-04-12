В Челябинске на ликвидацию провала грунта возле многоквартирного дома потребуется две недели

12 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева (2021) | Фото: vk.com/chel4m3

В Челябинске на ликвидацию провала грунта возле многоквартирного дома потребуется две недели

Добавить источник в

В Челябинске на ликвидацию последствий провала грунта около дома по улице Куйбышева потребуется две недели. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прошлой неделе около дома по улице Куйбышева, 7 где проходит коллектор, размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. На месте провала грунта проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту обрушения асфальтового покрытия областная прокуратура проводит проверку.

размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева(2021)|Фото: vk.com/chel4m3

Как рассказал Александр Астахов, 9 и 10 апреля на месте провала грунта был выполнен монтаж временного транзитного трубопровода для понижения сточных вод.

"Произведена частичная засыпка и уплотнение. В выходные смонтировали временный отводный коллектор протяженностью 300 метров. Он позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора. В данный момент ведутся пуско-наладочные работы по подключению перекачивающих насосов. На восстановление основного коллектора уйдет до двух недель", - рассказал он.

На месте аварии было проведено инженерно-геологическое исследование грунтов, прилегающих к многоквартирному дому по улице Куйбышева, 7.

"Визуальный осмотр признаков подтопления фундамента дома сточным водами не выявил", - подчеркнул вице-мэр.

Над устранением аварии круглосуточно работает до 15 единиц техники и до 50 рабочих

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске на ликвидацию провала грунта возле многоквартирного дома потребуется две недели

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети