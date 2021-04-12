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Спорт Свердловская область
нападающий ФК Урал Павел Погребняк (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Урала" об игре Погребняка: "Не стареют у нас ветераны"

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Главный тренер ФК "Урал" Юрий Матвеев подвел итоги матча против столичного "Динамо".
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Напомним, встреча состоялась накануне в Москве и завершилась вничью - 2:2.

Как отметил Матвеев, с динамовцами получилась боевая игра с обилием голов, моментов и желтых карточек.

"Никто не хотел уступать, эмоции зашкаливали. Думаю, болельщикам такие игры должны нравиться. Жаль, что мы этот матч не довели до победы после удаления", - приводит слова тренера официальный сайт "Урала".

Также специалист оценил игру нападающего Павла Погребняка, который оформил дубль в ворота "бело-голубых".

"Думаю, у Павла была внутренняя мотивация. Он проводит продуктивный сезон, в последнее время много забивает. Не стареют у нас ветераны, продолжают нас радовать хорошей и качественной игрой", - отметил Юрий Матвеев.

Напомним, также недавно Погребняк забил мяч в ворота тульского "Арсенала". Всего в нынешнем сезоне на счету экс-форварда сборной России четыре гола в чемпионате в ворота соперников "Урала".

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Главный тренер "Урала" об игре Погребняка: "Не стареют у нас ветераны"

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Теги: Матвеев, Урал, Погребняк



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