12 Апреля 2021
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Происшествия В России
Олег Коршунов (2017) | Фото:ТАСС

ФСИН заявила к Коршунову иск почти на 158 млн рублей

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ФСИН подала иск о возмещении ущерба почти на 158 млн рублей к бывшему заместителю директора службы Олегу Коршунову и еще двоим фигурантам, осужденным по одному из его дел.

Соответчиками Коршунова по иску проходят экс-начальник финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела управления тылового обеспечения службы Алексей Данилов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года приговор Коршунову был оставлен без изменения решением Мосгорсуда. Экс-чиновник осужден на 9 лет лишения свободы по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Ранее Коршунов был осужден по другому делу - за хищение денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России. Ущерб составил 263 млн рублей. Коршунову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы ФСИН по другим эпизодам преступлений продолжается.

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ФСИН заявила к Коршунову иск почти на 158 млн рублей

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Теги: фсин, олег коршунов



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