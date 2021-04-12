ФСИН заявила к Коршунову иск почти на 158 млн рублей

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ФСИН подала иск о возмещении ущерба почти на 158 млн рублей к бывшему заместителю директора службы Олегу Коршунову и еще двоим фигурантам, осужденным по одному из его дел.

Соответчиками Коршунова по иску проходят экс-начальник финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела управления тылового обеспечения службы Алексей Данилов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года приговор Коршунову был оставлен без изменения решением Мосгорсуда. Экс-чиновник осужден на 9 лет лишения свободы по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Ранее Коршунов был осужден по другому делу - за хищение денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России. Ущерб составил 263 млн рублей. Коршунову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы ФСИН по другим эпизодам преступлений продолжается.