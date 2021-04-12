12 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" возобновляет полёты из Москвы в Минск

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В расписание авиакомпании "ЮТэйр" возвращается перелёт из Москвы в Минск, сообщил Накануне.RU перевозчик.
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Полёты появятся в весенне-летнем расписании. Авиакомпания выполняет рейсы в столицу Беларуси по средам. Вылет из Москвы – в 11.30, из Минска – в 12.30. Стоимость билетов – от 2,6 тыс. руб.

"Авиакомпания много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы. Ждём открытия международного авиасообщения и с другими странами", - отметил президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.

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"ЮТэйр" возобновляет полёты из Москвы в Минск

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Теги: ЮТэйр, Москва - Минск



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