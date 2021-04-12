"Роскосмос" заявил об отказе от контрактов на запуск спутников из-за санкций США

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Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций, сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

В интервью "Интерфаксу" он сообщил, что заказчик отказывается от контрактов, несмотря на более выгодные предложения российской стороны.

"Роскосмос" надеется заключить с британской компанией OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения, ведутся переговоры, добавил Овчинников.

Напомним, в прошлом году США ввели санкции в отношении 45 российских и 58 китайских предприятий, связанных с вооруженными силами.

В список попал самарский Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", на котором производят ракеты "Союз-2", с помощью которых пилотируемый корабль "Союз МС" доставляет, в том числе, и американских астронавтов на МКС.

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