Netflix закажет у российских продюсеров современную адаптацию "Анны Карениной"

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Стриминговый сервис Netflix впервые закажет у российских продюсеров производство сериала. Студия 1-2-3 Production (входит в "Газпром-медиа") снимет современную адаптацию романа Льва Толстого "Анна Каренина".

В целом платформа хочет запустить с российскими продюсерами и для России четыре-пять проектов.

Еще один проект - драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца. Ею займется кинокомпания "Русское", которая снимает мелодрамы для телеканала "Россия 1", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.