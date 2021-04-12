В Екатеринбурге ищут стрелка, открывшего огонь из иномарки в центре города

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В Екатеринбурге устанавливают личность мужчины, который в центре города произвел серию выстрелов из окна автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще вечером 9 апреля на улице Шевченко недалеко от перекрестка с улицей Луначарского. Неизвестный пассажир иномарки стрелял в воздух из окна, спустив курок примерно семь раз.

Сейчас полиция устанавливает всех участников и очевидцев произошедшего. По итогам проверки будет решен вопрос о квалификации инцидента и привлечению виновных к ответственности.

Прокуратура Екатеринбурга держит на контроле проведение доследственной проверки по факту стрельбы. По некоторым данным, автомобиль, из которого открыли огонь в воздух, был частью свадебного кортежа.