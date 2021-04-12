12 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
огнетушитель (2019) | Фото:Накануне.RU

На свердловской базе отдыха Таватуй нашли нарушения пожарной безопасности

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На Урале прокуратура проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности в дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги. Обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, была проверена база отдыха Таватуй, расположенная в Свердловской области. В результате установлено, что средства обеспечения пожарной безопасности на базе эксплуатировались сверх срока службы, установленного изготовителем. Кроме этого, проверка показала, что здания досугового центра и летнего павильона не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

По итогам проверки начальник производственно-технического отдела дирекции и ОАО "РЖД" были привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 106 тысяч рублей.

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На свердловской базе отдыха Таватуй нашли нарушения пожарной безопасности

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Теги: Таватуй, база, нарушения, прокуратура



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