На свердловской базе отдыха Таватуй нашли нарушения пожарной безопасности

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На Урале прокуратура проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности в дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги. Обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, была проверена база отдыха Таватуй, расположенная в Свердловской области. В результате установлено, что средства обеспечения пожарной безопасности на базе эксплуатировались сверх срока службы, установленного изготовителем. Кроме этого, проверка показала, что здания досугового центра и летнего павильона не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

По итогам проверки начальник производственно-технического отдела дирекции и ОАО "РЖД" были привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 106 тысяч рублей.