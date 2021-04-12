Путин поручил к 1 мая подготовить список проектов для инвестиций денег ФНБ

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Владимир Путин поручил правительству к 1 мая подготовить перечень проектов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает ТАСС со ссылкой на Кремль.

В начале марта президент России на совещании с бизнесменами пообещал, что власти скоро начнут тратить деньги из ФНБ, поскольку его объем на 1 марта составил уже 13,5 трлн руб. – это 11,7% ВВП.

Но глава государства предупредил, что деньги пойдут на инфраструктурные проекты с перспективой хорошей окупаемости. Власти хотят привлечь на один рубль из ФНБ пять рублей частных инвестиций.