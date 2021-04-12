Россияне стали массово отказываться от путевок в Турцию

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Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию. Это произошло на фоне новостей из этой страны о резком росте числа заболевших коронавирусом и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения между Турцией и РФ, пишут "Известия".

В России в конце прошлой недели начался спад продаж туров на турецкие курорты, сообщили изданию в пресс-службе Tez Tour. Там рассказали, что рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу.

Спрос на путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%, сообщил гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

В минувшую пятницу федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что вопрос о приостановке полетов в Турцию будет обсуждаться. Роспотребнадзор заявляет, что именно из Турции завозится больше всего новых штаммов COVID-19.

Сообщалось о возможности введения двухнедельного въездного карантина для вернувшихся из Турции, обязательной вакцинации перед выездом за границу, ограничения чартерных и регулярных рейсов сроком на месяц.

В управлении гражданской авиации Турции опровергли сообщения российских СМИ о возможном ужесточении правил въезда в страну для иностранных граждан.