В Челябинской области за время пандемии более 58 тысяч человек заразились COVID-19

Добавить источник в

В Челябинской области за сутки у 117 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 58 тыс. 105 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 226 заболевших. За сутки выписан 121 человек, всего в регионе выздоровели 52 тыс. 378 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.