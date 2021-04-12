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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

"Полёт Гагарина - начало новой эры", - уральский полпред - в поздравлении с Днём космонавтики

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Уральский полпред Владимир Якушев назвал полёт Юрия Гагарина в космос на корабле "Восток-1" "началом космической эры человечества, первый космонавт обеспечил нашей стране лидерство в освоении космического пространства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.
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"Выдающиеся успехи отечественной космонавтики – закономерный результат самоотверженных, а порой поистине героических усилий многих людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса, разработке и производству космической техники, подготовке космонавтов", - заявил в поздравлении с Днём космонавтики Якушев.

В XXI веке российская космическая отрасль, отметил полпред, располагая мощным научно-техническим и производственным потенциалом, по-прежнему играет огромную роль в решении задач науки, экономики, создания новых технологий и материалов, обеспечения новых видов связи и безопасности страны.

коллаж, Юрий Гагарин, День космонавтики, 12 апреля, первый полет человека в космос, СССР(2017)|Фото: Накануне.RU

"Уверен, что и в дальнейшем Россия сохранит лидирующие позиции в освоении космоса", - подытожил Якушев.

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"Полёт Гагарина - начало новой эры", - уральский полпред - в поздравлении с Днём космонавтики

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Теги: Юрий Гагарин, Владимир Якушев, День космонавтики, поздравление



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