Подростки из Краснотурьинска избили местную женщину из-за просьбы вести себя потише

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Пьяные подростки в Краснотурьинске напали на местную жительницу, сделавшую им замечание. Об этом сообщает "Вечерний Краснотурьинск" со ссылкой на супруга пострадавшей. Инцидент произошел 8 апреля в районе магазина "Влад" по улице Попова.

По словам очевидцев, на улице под жилыми домами собралось порядка 30 подростков, которые затеяли драку, предположительно, "по территориальному принципу". Полицию вызвали местные жители, однако правоохранители, в результате потасовки, забрали в участок только наиболее агрессивных школьников. По словам пострадавшей, оставшиеся молодые люди начали материться и кричать под окнами, из-за чего та сделала им замечание, попросив вести себя потише. Спустя время женщина вышла на прогулку с собакой, однако столкнулась с пьяными подростками.

Около 15 парней сначала избили местную жительницу, а после распылили ей в лицо перцовый баллончик. На следующий день пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба МО МВД "Краснотурьинский", личности всех подростков уже установлены. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.