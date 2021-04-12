Поклонская объяснила, почему президент Турции не поддержал "аннексию" Крыма

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Турции о том, что он не поддерживает и не признает "аннексию Крыма". В выходные Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Турции не поддержал "аннексию" Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала "аннексию" Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ, - пишет Поклонская в Telegram. - Когда я впервые встретилась с Эрдоганом, мне показалось, что для него важны принципы порядочности и мужества. Он искренне поприветствовал российскую делегацию. И принципиально важным для традиций турецкого народа, мужской гордости и последовательности является простое рукопожатие, которое не практикуется, к примеру, с недостойными людьми".

Поклонская считает, что пожатие ее руки Эрдоганом было знаковым – так он, якобы, поддержал крымский референдум, поскольку она, Поклонская, является "символом этого референдума".

Нашла депутат и оправдание участию Турции в саммите "Крымская платформа", где, собственно, обсуждается "аннексия" Крыма Россией и противостояние этому явлению: "Участие Турции в саммите "Крымская платформа" является демонстрацией вовлечённости и интереса к судьбе полуострова". Впрочем, парламентарий посоветовала турецким властям перед этим направить свою делегации в Крым, "чтобы потом не чувствовать себя обманутыми, красноречивыми и играющими словами политиками".

Она выразила готовность организовать поездку турков на полуостров.