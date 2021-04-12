Суд оштрафовал директора уральской школы, где на пожаре пострадали две девочки

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В Каменске-Уральском наказаны сотрудники школы. Причиной стало травмирование двух учениц во время пожара.

Напомним, все случилось в феврале этого года в раздевалке школы №7: там загорелись одежда и обувь учащихся. В результате инцидента девочки 2005 и 2007 годов рождения получили термические ожоги первой степени и отравление угарным газом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сразу после пожара была организована проверка, которая показала, что сотрудники образовательного учреждения допустили нарушения своих должностных инструкций. Как отметили в надзорном ведомстве, это повлекло вред здоровью несовершеннолетних.

За ненадлежащее исполнение обязанностей заместители директора по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе и учитель школы привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокурор Каменска-Уральского в отношении и.о. директора школы №7 возбудил дело об административном нарушении. Суд оштрафовал руководителя учреждения на 10 тысяч рублей.