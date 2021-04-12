Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2

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Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2.

ЧП случилось вечером 11 апреля. Пострадавших нет. ТЭЦ-2 продолжает нести тепловую нагрузку.

В администрации Барнаула прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС. Мэр города Вячеслав Франк поручил проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и жилых домах, сообщает Regnum.

Около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 переключили на ТЭЦ-3. Еще порядка 30% благодаря подключению районной водогрейной котельной обеспечены теплом и горячей водой.

На ТЭЦ-2 создан оперативный штаб для разработки плана ликвидации инцидента.