Прокурор запросил для экс-начальника управления капстроительства Челябинска 11 лет колонии

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Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Уголовное дело в отношении Пашкова рассматривается в Центральном районном суде. Сегодня в суде проходят прения сторон по делу. Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.