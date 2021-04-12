Ротенберг купил несколько санаториев в Крыму и планирует инвестировать в них 15 млрд рублей

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Аркадий Ротенберг выкупил несколько крупных санаториев на южном берегу Крыма и собирается вложить в их реконструкцию около 15 млрд руб. Речь идет о санаториях "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер" "Жемчужина" и отеле "Дача Рахманинова", пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Здания и земельные участки были приобретены на торгах в 2018-2019 гг., общая сумма превысила 2 млрд руб.

Уже сейчас в техническое оснащение этих санаториев и обновление инженерных сетей выложено порядка 300 млн руб. Работы по реконструкции планируется завершить в мае 2024 года. Самые большие вложения планируются в "Жемчужмину", расположенную рядом с замком "Ласточкино гнездо" – около 6 млрд руб. Там планируется построить пятизведочный отель, виллы и апартаменты.