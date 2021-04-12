На Южном Урале энергетики банкротят девять коммунальных МУПОВ из-за долгов

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"Уралэнергосбыт" подал заявления в Арбитражный суд Челябинской области о признании банкротами девяти муниципальных организаций, накопивших крупные долги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Общий долг организаций составил порядка 200 млн руб.

Самые большие долги накопились у МУП "Горэлектросеть". Ранее электрические сети принадлежали администрации Саткинского района, на их базе была создана сетевая организация МУП "Горэлектросеть". Сейчас предприятие находится на стадии конкурсного производства. В компании полагают, что имеются все основания для привлечения администрации Саткинского района к субсидиарной ответственности за долги подконтрольного МУПа.

В компании отмечают, что банкротство – это крайняя мера, к которой прибегает поставщик ресурсов в работе с должниками.

По состоянию на 1 марта 2021 г. задолженность за электроэнергию предприятий коммунальной сферы составила более 1,4 млрд рублей.