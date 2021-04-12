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Общество
Наталья Комарова (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Югры встретится с жителями Нижневартовского района

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Губернатор Наталья Комарова проведёт онлайн-встречу с жителями Нижневартовского района, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Участники обсудят предложения по развитию муниципального образования, реализацию национальных проектов, говорится в официальной группе округа "ВКонтакте". Среди модераторов — фельдшер "скорой помощи", мама-блогер Ирина Шминдрук, руководитель ресурсного центра НКО Нижневартовского района Андрей Спасибин, руководитель художественного коллектива "Детско-молодёжная студия телевидения "Нтv-шка"" Нина Шамало.

Разговор состоится в 12.00 16 апреля.

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Глава Югры встретится с жителями Нижневартовского района

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Теги: Наталья Комарова, Нижневартовский район, онлайн-встреча



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