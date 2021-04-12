Глава Югры встретится с жителями Нижневартовского района

Участники обсудят предложения по развитию муниципального образования, реализацию национальных проектов, говорится в официальной группе округа "ВКонтакте". Среди модераторов — фельдшер "скорой помощи", мама-блогер Ирина Шминдрук , руководитель ресурсного центра НКО Нижневартовского района Андрей Спасибин , руководитель художественного коллектива "Детско-молодёжная студия телевидения "Нтv-шка"" Нина Шамало .





