Глава Югры встретится с жителями Нижневартовского района
Губернатор Наталья Комарова проведёт онлайн-встречу с жителями Нижневартовского района, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Участники обсудят предложения по развитию муниципального образования, реализацию национальных проектов, говорится в официальной группе округа "ВКонтакте". Среди модераторов — фельдшер "скорой помощи", мама-блогер Ирина Шминдрук, руководитель ресурсного центра НКО Нижневартовского района Андрей Спасибин, руководитель художественного коллектива "Детско-молодёжная студия телевидения "Нтv-шка"" Нина Шамало.
Разговор состоится в 12.00 16 апреля.