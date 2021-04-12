Суд приговорил тагильчан, убивших сына бизнесмена в 2003 году, к 12 годам колонии

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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 12 годам исправительной колонии строго режима Антона Харламова и Евгения Дудрова, признанных виновными в похищении и убийстве подростка в 2003 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что ранее гособвинение запрашивало фигурантам дела по 12,5 лет колонии строгого режима, в соответствии со смягчающими обстоятельствами в виде состояния здоровья и наличии у подсудимых несовершеннолетних детей. Свою вину фигуранты так и не признали, перекидывая ответственность за преступление на третьего соучастника Владимира Иванова, который не дожил до суда.

Преступление произошло в январе 2003 г., когда сообщники решили получить крупный выкуп от предпринимателя из Нижнего Тагила и захватили в заложники его несовершеннолетнего сына. После этого подростка привезли в дом по улице Киевская, чтобы удерживать там до получения денег. Однако, как полагают следователи, злоумышленники посчитали, что юноша может сообщить обо всем в правоохранительные органы, и убили его. Тело парня они вывезли на автомобиле и оставили вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле. Труп был обнаружен только спустя два дня. Все это время злоумышленники продолжали звонить отцу несовершеннолетнего с требованием выкупа.

"Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе "детектор лжи". Среди задержанных - тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый по статье "грабеж" в 1999 году, тогда суд условно осудил его на три года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на один год. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, несмотря на возбуждение уголовного дела, раскрыть преступление на начальном этапе расследования не удалось. Тем не менее, работы продолжались. Так в декабре 2019 г. были установлены и задержаны трое фигурантов. В ходе предварительного следствия допрошено порядка 80 свидетелей, назначены и проведены около 20 экспертиз (судебные генетические, медицинские, психиатрические экспертизы), общий объем материалов уголовного дела составил 12 томов.