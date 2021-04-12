СМИ: Израиль стоит за ЧП на иранском ядерном объекте в Натанзе

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New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщает, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе.

При этом источник уточнил, что данные о ЧП "отрывочны". В Госдепе США отказались комментировать информацию о причастности Израиля к аварии, пишет Regnum. Должностные лица Израиля также отказались от комментариев.

Напомним, представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что авария произошла на распределительной подстанции электросети объекта, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Сообщалось, что буквально накануне на объекте были запущены центрифуги для обогащения урана.

Власти Ирана объявили аварию нападением и проявлением "ядерного терроризма". Об этом, в частности, заявил вице-президент страны и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.