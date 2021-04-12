Яндекс сообщил, что россияне хотят знать о Гагарине

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Второй по популярности запрос россиян, связанный с Юрием Гагариным, касается печальной темы – смерти первого космонавта планеты. Таковы данные исследования, проведенного Яндексом на основе статистики поисковых запросов. Этот запрос, набравший 64 балла, опережает только вопрос "в каком году Гагарин полетел в космос" (100 баллов), передает РБК.

Третье место и всего 20 баллов у запроса "сколько длился полет Гагарина".

А вот как выглядят другие популярные запросы:

"где приземлился Гагарин" — 13 баллов,

"где родился Гагарин" — 11 баллов,

"как назывался космический корабль Гагарина" — пять баллов,

"когда родился Гагарин" — пять баллов,

"какую медаль получил Гагарин после полета в космос" — четыре балла,

"какой город в 1968 году был переименован в Гагарин" — три балла,

"когда умерла жена Гагарина" — три балла,

"какой позывной был у Юрия Гагарина" — три балла.

По два балла получили запросы от совсем непросвещенных пользователей: "кто летал в космос до Гагарина" и "кто такой Гагарин". Также пользователи интересуются, что сказал Гагарин, когда полетел в космос, и сколько на тот момент первому космонавту было лет.