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Суд по делу &quot;тагильского стрелка&quot; Александра Борисова (2020) | Фото: Накануне.RU

Приговор "тагильскому стрелку" оставлен без изменения

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Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел жалобу жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, который получил срок по делу об убийстве ребенка.

4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому Александр Борисов дал винтовку, предварительно зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две статьи – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима. Однако он не согласился с таким вердиктом и обжаловал его.

Суд по делу "тагильского стрелка" Александра Борисова(2020)|Фото: Накануне.RU

Сегодня апелляцию тагильчанина рассмотрел суд в Петербурге. Как сообщили Накануне.RU в апелляционном суде, были изучены материалы уголовного дела и выслушаны участники процесса. В итоге принято решение оставить приговор Свердловского областного суда в отношении Борисова без изменения.

Ранее родственники погибшего ребенка также не были согласны с приговором. По их мнению, "тагильскому стрелку" дали слишком маленький срок.

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Приговор "тагильскому стрелку" оставлен без изменения

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Теги: Борисов, апелляция, суд, Петербург



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