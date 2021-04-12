В Каменске-Уральском в результате ДТП погиб 2-летний ребенок

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В Каменске-Уральском напротив дома №43 по улице Алюминиевой произошло столкновение двух авто, в результате которого погиб двухлетний пассажир одной из машин и пострадали еще двое взрослых. Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ребенок не был пристегнут ремнями безопасности.

Трагедия произошла накануне около 22.00. 32-летний водитель "Форд-Мондео", двигаясь в направлении ул. Железнодорожной, допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной "Форд-Орион", которой управляла 26-летняя женщина. После этого второй автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, в результате чего двухлетний мальчик вылетел с заднего сидения через заднее стекло и упал на газон.

Из-за полученных травм, спустя шесть часов в реанимации, ребенок скончался, не приходя в сознание. В ДТП пострадала 23-летняя водитель и ее сестра, которые также были госпитализированы. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля "Форд-Мондео", местный житель, имеет стаж вождения шесть лет, и за это время к административной ответственности не привлекался.

Как рассказал мужчина, "Форд-Орион", движущийся перед ним, начал неожиданно притормаживать, из-за чего ему пришлось применить экстренное торможение. К сожалению, избежать столкновения не удалось.

По словам матери погибшего, с ней в машине помимо сестры также находился еще один несовершеннолетний 2020 г.р. Дети располагались на заднем пассажирском сидении, в детских удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу. Мама мальчиков также утверждала, что все были пристегнуты ремнями безопасности.

В свою очередь сотрудники ГИБДД заключили, что ребенок, пристегнутый ремнем безопасности, не мог вылететь из салона автомобиля в результате данного ДТП. В следствии чего, в отношении водителя "Форд-Орион" возбуждено административное производство по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, установлены личности участников. По результатам освидетельствования водителей установлено, что все были трезвы. По факту ДТП представителями органов внутренних дел проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.