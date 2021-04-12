Telegram может провести IPO в 2023 году

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Telegram может провести IPO в 2023 году, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков. Пока что компания выбирает регион и биржи для размещения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Эксперты предполагают, что Telegram может последовать примеру Slack – корпоративного мессенджера, разместившегося на нью-йоркской бирже. Впрочем, не исключено, что будет выбрана Гонконгская биржа, где размещаются азиатские технологические гиганты.

В ходе размещения компания может быть оценена в $30-50 млрд. В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram, хотя один из источников утверждает, что это будет 10%, поскольку основатель сервиса Павел Дуров очень осторожно относится к контролю надо компанией.