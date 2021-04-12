Космонавт Волынов поставил под сомнение версию Леонова о гибели Гагарина

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Свою версию гибели Юрия Гагарина выдвинул дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавт из первого отряда космонавтов, Борис Волынов в интервью РИА Новости.

По его словам, возможно, что самолет первого космонавта в истории человечества столкнулся с метеозондом. Такой шар-пилот невозможно разглядеть заранее на большой скорости.

Волынов подверг сомнению версию космонавта Алексея Леонова, который уверял, что самолет Гагарина попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя.

Волынов рассказал, что первым засомневавшимся в правдоподобности версии Леонова был летчик-испытатель Степан Микоян. Он провел эксперимент, в котором вокруг МиГ-15УТИ летали сверхзвуковые истребители, однако это не приводило ни к каким аварийным ситуациям.

Кроме того, по словам Леонова, он знал имя 90-летнего летчика, который якобы ответственен за крушение самолета с Гагариным. В ответ на это Микоян заявил, что тоже знает всех испытателей и никто из них не был рядом с местом происшествия.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Версий гибели космонавта существует несколько. Волынов считает, что какая из них является истинной — узнать уже вряд ли получится.

В 2010 году летчик-космонавт Василий Аксенов представил книгу "Дорогами испытаний", в которой подробно описал обстоятельства гибели Юрия Гагарина. По версии Аксенова причиной авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт, стало неожиданное попадание самолета в зону сплошной облачности.