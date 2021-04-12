В Ханты-Мансийске прохожий помог врачам погрузить на каталку тело, выпавшее из пакета во время транспортировки

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В сети появилось видео, на котором видно, как врачи перевозят по территории Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска тело, упакованное в пакет. В какой-то момент им понадобилось погрузить усопшего на каталку, однако сами они сделать это не смогли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры появились 11 апреля в одной из групп "ВКонтакте". Видно, как два медика (судя по закадровым голосам, девушки) пытаются погрузить тело на каталку, однако у них не получается. Позже к ним присоединяется прохожий. Пока тело грузят, оно успевает немного выпасть из пакета. В итоге его с трудом всё-таки увозят в здание. Среди десятков комментариев "отметился" департамент здравоохранения Югры.

"Здравствуйте. По факту нарушения транспортировки тела департаментом здравоохранения округа проводится служебная проверка", - говорится в комментарии.

Напомним, ранее аналогичный скандал разразился в Тюмени, где ветерана Великой Отечественной войны похоронили без гроба, в чёрном пакете. Подробнее о том, почему такое стало возможно, читайте в нашем репортаже.