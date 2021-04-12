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Политика Свердловская область
сухой лог стела (2007) | Фото: Накануне.ru

"ЕР" с треском проиграла выборы депутатов на Урале

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В воскресенье, 11 апреля, в Сухом Логу и в Бисерти прошли довыборы депутатов, и в обоих случаях результат для "Единой России" неутешительный.

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В Сухом Логу прошли дополнительные выборы депутатов думы городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, сухоложцы избирали двух депутатов. Согласно предварительным итогам голосования, опубликованным на официальном сайте избиркома, победу одержали Алексей Кузнецов и Виктор Мезенцев.

Кузнецов набрал 332 голоса избирателей, Мезенцев получил 262 голоса. Оба кандидата являлись самовыдвиженцами.

Представители местного отделения "Единой России" Юлия Зубарева и Ирина Строкина по итогам голосования не сумели попасть в думу. Они набрали 239 и 148 голосов соответственно.

В Бисерти на выборах партия взяла лишь один мандат из четырех.

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"ЕР" с треском проиграла выборы депутатов на Урале

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Теги: Сухой Лог, выборы, депутаты, Единая Россия



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