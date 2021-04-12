Голландская прокуратура отказалась обсуждать утечку аудиозаписей по делу MH17

Добавить источник в

Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку попавших аудиозаписей, которые могут иметь отношение к крушению Boeing в июле 2014 года в Донбассе.

Также в ведомстве отказались подтвердить подлинность записей разговоров, приписываемых Сергею Дубинскому - одному из четверых обвиняемых по делу MH17.

В прокуратуре отметили, что не имеют представления о том, как журналисты получили доступ к беседам, передает ТАСС.

Обвинение называет Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) ДНР.

Ранее нидерландская телерадиокомпания Nieuwsuur (NOS) заявила, что ее журналисты получили доступ к тысячам аудиофайлов звонков Дубинского. Разговоры записали спецслужбы Украины.

Фигурант дела, как следует из записей, в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Через полчаса после катастрофы Дубинский узнал от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Примерно через два часа он выясняет, что в это время был сбит малайзийский лайнер. Как рассказали ему сослуживцы, Boieng сбил украинский военный самолет, после чего они якобы поразили из "Бука" истребитель.

9 марта 2020 года в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года пассажирского самолета Малазийских авиалиний на востоке Украины.

В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. При этом никто из них не будет присутствовать на суде.

На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который якобы присутствовал при выстреле ракетой "Бук". Это доброволец из России, который летом 2014 года служил в одной из частей ополчения.

Ранее Совместная следственная группа (ССГ) представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В феврале 2021 года слушания по делу о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" были отложены до 15 апреля, сообщает Regnum.