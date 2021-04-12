Тюменский обсерватор "Градостроитель" возвращается к прежнему режиму работы

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Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", оборудованный под обсерватор, а в июне прошлого года - под инфекционный моногоспиталь, возвращается к прежнему режиму работы. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Тюменской области, последние пациенты завершили свое лечение 11 апреля.

В течение этой недели центр будет закрыт на обязательную санитарную обработку. Напомним, что "Градостроитель" стал первым, кто принимал туристов, эвакуированных из китайского Уханя. В прошлом году туда направляли пациентов с легкой формой коронавируса, которые нарушают режим самоизоляции.

Обсерватор "Градостроитель" был открыт 5 февраля 2020 г.. Основным направлением деятельности центра является реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Со следующей недели в учреждение также будут направлять на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших COVID-19 и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

Напомним, что на сегодняшний день в Тюменской области продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией и рассчитанных на 1тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.