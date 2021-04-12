12 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
здание администрации Екатеринбурга, часы (2019) | Фото: Накануне.RU

В администрации Екатеринбурга назначен новый вице-мэр

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В руководстве мэрии Екатеринбурга прошли новые кадровые перестановки.
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Как сообщается на официальном сайте городской администрации, заместителем главы Екатеринбурга назначен Рустам Галямов. Какую именно сферу будет курировать чиновник, пока не уточняется. Предполагается, что он будет отвечать за вопросы строительства.

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинул свой пост. Ранее стало известно, что он может сменить нынешнего руководителя минстроя Свердловской области Михаила Волкова.

Как сообщало Накануне.RU, также недавно в отставку ушел заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

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В администрации Екатеринбурга назначен новый вице-мэр

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Теги: мэрия, назначение, Галямов, Екатеринбург



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Ранее 09.04.2021 09:36 Мск После отставки вице-мэр Екатеринбурга может вернуться в свердловский минстрой

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