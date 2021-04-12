СМИ: оппозиционеры и правозащитники учредили центр контроля за выборами в Госдуму

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Представители демократической оппозиции и правозащитники создали координационный центр "Гражданский контроль-2021", который в преддверии выборов в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью, попытается возродить массовое движение наблюдателей по примеру 2011 года.

Как сообщил член ПАРНАС Михаил Шнейдер, организация "Гражданский контроль-2021" будет проводить информационные кампании для избирателей и экзит-полы, а для обеспечения работы наблюдателей в регионах создадут «центры гражданского контроля».

Как сообщил правозащитник Лев Пономарев (включен Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента), центр ставит целью привлечь к обучению около 200 тыс. человек, и намерен требовать от властей изменения избирательной системы, в том числе сокращения срока думского голосования с трех до одного-двух дней.

Как сообщил политолог Константин Калачев, повлиять на исход голосования у нового центра "не будет ни организационной, ни финансовой, ни технической возможности", но эта площадка может привлечь внимание к связанным с выборами проблемам: недопуску кандидатов, злоупотреблениям при подсчете голосов, роли административного ресурса и т. п.

Как сообщает Центризбирком, там открыты к сотрудничеству, однако близкий к комиссии источник заподозрил новую организацию в сотрудничестве с Западом с целью вмешательства в российские выборы, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "ЕР" проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования. В мероприятии смогут принять участие все желающие. По словам партийцев, это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Некоторые эксперты признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям.

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