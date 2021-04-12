Выборы в киргизский парламент могут пройти осенью

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Парламентские выборы в Киргизии, как ожидается, пройдут осенью текущего года.

Как заявила председатель Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова, после референдума некоторые нормы должны быть приведены в соответствие с новым законодательством. По ее данным, на это потребуется несколько месяцев, сообщает ТАСС.

Подавляющее большинство жителей Киргизии, голосовавших по вопросу изменения Конституции страны, высказываются за поправки. Если голосование будет признано состоявшимся и в его ходе граждане одобрят поправки, Киргизия превратится из парламентской республики в президентскую, численность парламента сократится, а первое лицо государства получит дополнительные полномочия.