12 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Киргизия, флаг Киргизии, флаг Республики Кыргызстан (2017) | Фото: flagi.in.ua

Выборы в киргизский парламент могут пройти осенью

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Парламентские выборы в Киргизии, как ожидается, пройдут осенью текущего года.

Как заявила председатель Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова, после референдума некоторые нормы должны быть приведены в соответствие с новым законодательством. По ее данным, на это потребуется несколько месяцев, сообщает ТАСС.

Подавляющее большинство жителей Киргизии, голосовавших по вопросу изменения Конституции страны, высказываются за поправки. Если голосование будет признано состоявшимся и в его ходе граждане одобрят поправки, Киргизия превратится из парламентской республики в президентскую, численность парламента сократится, а первое лицо государства получит дополнительные полномочия.

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Выборы в киргизский парламент могут пройти осенью

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Теги: Киргизия, выборы, парламент



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