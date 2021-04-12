12 Апреля 2021
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
(2017) | Фото: Getty Images

Блинкен: Россия заплатит в случае агрессии на границе с Украиной

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Американский власти глубоко озабочены действиями России на границе с Украиной.

Как сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен, в случае, если Москва предпримет в регионе агрессивные или безответственные шаги, то ее ждут последствия.

Блинкен отметил, что в настоящее время концентрация российских войск на границе с Украиной максимальна с 2014 года, передает телеканал NBC.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил возможность развязывания войны с Украиной с российской стороны.

При этом в Москве не исключают, что Киев попытается развязать военные действия для решения "своих внутренних проблем". "Это опасно для России, и она предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности", - отметил Песков.

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Блинкен: Россия заплатит в случае агрессии на границе с Украиной

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Теги: Блинкен, Украина, Россия, войска



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