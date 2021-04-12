12 Апреля 2021
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Наука и техника В России
(2006) | Фото: dmitrnov.fizteh.ru

В России запатентован спрей для носа против коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса в виде спрея для носа.

Как сообщили Накануне.RU в ФМБА, "МИР-19" (малая интерферирующая РНК) предназначен для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

В сообщении агентства подчеркивается, что препарат безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет, но предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

Уже завершена первая фаза клинического исследования спрея, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования на больных COVID-19 людях.

В конце прошлого года сообщалось, что вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа разрабатывают сразу несколько фармацевтических компаний по всему миру.

Как сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, в настоящее время все разработанные препараты от COVID-19 существуют только в виде инъекций.

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В России запатентован спрей для носа против коронавируса

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Теги: коронавирус, эпидемия, вакцина



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