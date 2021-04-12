Совфед: РФ не бросит в беде людей в ДНР и ЛНР

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Новый глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Россия "не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР".

"Мы можем месяцами и годами рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным",— заявил он.

По словам главы комитета, международное сообщество и участники "нормандского формата" "должны настоять на выполнении ровно того, что было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском", пишет "Коммерсант".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1" исключил возможность развязывания войны с Украиной с российской стороны.