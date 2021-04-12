Лавров: полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время

12 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

RuTube заменит YouTube?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
ломаная пирамида, Египет (2019) | Kristina from Magdeburg / wikimedia.org

Лавров: полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время

Добавить источник в

Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта.

Об этом говорится на сайте МИД России со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова.

По его словам, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Как отметил министр, "профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян.

Напомним, в феврале текущего года в Росавиации не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о скором возобновлении чартерных рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В конце января российские эксперты по авиационной безопасности начали проверку аэропортов курортов в рамках планов по возобновлению прямого авиасообщения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лавров: полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Египет, Лавров, туризм, чартеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2021 12:38 Мск Росавиация не подтвердила информацию о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет
Ранее 19.02.2021 07:53 Мск России возобновит прямые авиаперелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх в марте
Ранее 28.01.2021 14:18 Мск Российские эксперты вновь начали проверку аэропортов египетских курортов
Ранее 21.01.2020 13:41 Мск Первые рейсы на египетские курорты могут отправиться в конце апреля, - АТОР
Ранее 17.11.2019 12:33 Мск Прямые рейсы на курорты Египта не вернутся до Нового года
Ранее 25.10.2019 00:14 Мск МИД РФ анонсировал возобновление авиасообщения с Египтом
Ранее 24.06.2019 12:40 Мск Глава МИД Египта: чартеры из России могут вернуться уже в этом году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети