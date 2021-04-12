Лавров: полеты на курорты Египта могут возобновиться в ближайшее время

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Москва заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта.

Об этом говорится на сайте МИД России со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова.

По его словам, полеты чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Как отметил министр, "профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян.

Напомним, в феврале текущего года в Росавиации не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о скором возобновлении чартерных рейсов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В конце января российские эксперты по авиационной безопасности начали проверку аэропортов курортов в рамках планов по возобновлению прямого авиасообщения.