12 Апреля 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Ким Чен Ын осматривает новую подводную лодку (2019) | Фото: kcna.kp

Yonhap: Пхеньян завершил строительство многотонной подводной лодки

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В Северной Корее закончено строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн.
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Для демонстрации субмарины власти КНДР ждут подходящего момента, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные разведок США и Южной Кореи. Как ожидается, Пхеньян представит подлодку с наибольшим стратегическим эффектом, тем самым увеличив давление на Вашингтон. Во время демонстрации с субмарины может быть запущена баллистическая ракета.

Ранее сообщалось, что новая лодка сможет нести три баллистические ракеты подводного базирования, пишет "Коммерсант".

В марте текущего года Вооружённые силы КНДР впервые с марта 2020 года провели испытания баллистических ракет. До этого в сторону Жёлтого моря с территории КНДР были выпущены две крылатые ракеты.

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Yonhap: Пхеньян завершил строительство многотонной подводной лодки

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Теги: подлодка, КНДР, оружие, армия



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