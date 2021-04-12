Yonhap: Пхеньян завершил строительство многотонной подводной лодки

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В Северной Корее закончено строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн.

Для демонстрации субмарины власти КНДР ждут подходящего момента, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные разведок США и Южной Кореи. Как ожидается, Пхеньян представит подлодку с наибольшим стратегическим эффектом, тем самым увеличив давление на Вашингтон. Во время демонстрации с субмарины может быть запущена баллистическая ракета.

Ранее сообщалось, что новая лодка сможет нести три баллистические ракеты подводного базирования, пишет "Коммерсант".

В марте текущего года Вооружённые силы КНДР впервые с марта 2020 года провели испытания баллистических ракет. До этого в сторону Жёлтого моря с территории КНДР были выпущены две крылатые ракеты.

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