12 Апреля 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли три человека

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В Кабардино-Балкарии случилась смертельная авария.

ДТП произошло 11 апреля на 53-м км трассы Новопавловск - Прохладный - Моздок,где столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека, среди которых - ребенок.

Согласно предварительным данным, 26-летний житель Северной Осетии на ВАЗ-21140. не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате автоаварии погибли водитель "ВАЗа" и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Водитель Lada с различными травмами доставлен в больницу, сообщает ТАСС.

Напомним, в этот же день на 209 км автодороге Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии перевернулся микроавтобус, ехавший из Сибая в Уфу. По предварительным данным, в результате ДТП погибла женщина.

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В Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли три человека

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Теги: ДТП, авария



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