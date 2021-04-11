Власти Ирана объявили аварию на объекте в Нетензе "ядерным терроризмом"

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Власти Ирана объявили аварию на ядерном объекте в городе Нетенз нападением и проявлением "ядерного терроризма". Об этом, в частности, заявил вице-президент страны и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Ранее было объявлено об аварии, в западных СМИ появилась информация о взрыве. Сообщалось, что буквально накануне на объекте были запущены центрифуги для обогащения урана.

"Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому ядерному терроризму", - цитирует Салехи РИА Новости.