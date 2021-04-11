СМИ сообщили, что Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

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Канцлер Германии Ангела Меркель отменила прививку от коронавируса, которая была запланирована на сегодня. Ожидалось, что она пройдет вакцинацию в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, сообщила газета Bild.

Журналисты узнали, что полная тезка канцлера с совпадающей датой рождения была записана на вакцинацию на воскресенье, но потом эта запись была отменена через платформу направления пациентов Doctolib.

Вероятно канцлер отменила вакцинацию из-за заседания руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На нем обсуждался в том числе вопрос, кто возглавит список от консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг, передает ТАСС.