12 Апреля 2021
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Общество За рубежом
герцог Эдинбургский Филипп (2017) | Фото:twitter.com/RoyalFamily

Покойному мужу британской королевы могут установить памятник в Лондоне

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Памятник почившему принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, планируется установить в центре Лондона. Предложение было поддержано членами британского парламента, передает РБК.
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Статуе умершего в пятницу принца уже присмотрели место на улице Мэлл. Ожидается, что инициативу поддержит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Средства на установку памятника планируется привлечь в том числе за счет пожертвований подданных королевы.

Принц скончался в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетия. С королевой Великобритании Елизаветой II он был в браке 74 года. В своем заявлении она назвала покойного мужа своей главной опорой в жизни. В государстве объявлен траур, похороны состоятся 17 апреля.

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Покойному мужу британской королевы могут установить памятник в Лондоне

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Теги: британская королевская семья, принц филипп, памятник



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