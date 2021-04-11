11 Апреля 2021
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Происшествия Приволжский ФО
ДТП с микроавтобусом-маршруткой. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В Башкирии перевернулся микроавтобус, один человек погиб, есть раненые

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На 209 километре автодороге Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии перевернулся микроавтобус, ехавший из Сибая в Уфу. По предварительным данным, в результате ДТП погибла женщина.

В микроавтобусе находилось семь человек, четверых госпитализировали, одна из пострадавших от полученных травм скончалась в машине "скорой помощи", передает ГТРК "Башкортостан".

В ГИБДД уточнили, что водитель микроавтобуса перегонял автомобиль по просьбе своего знакомого, взял попутчиков. Во время движения у машины лопнуло колесо.

ДТП с микроавтобусом-маршруткой.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

"После Белорецка заднее колесо лопнуло навылет, машину закрутило и выкинуло на обочину, в кювет", — рассказал детали произошедшего 46-летний водитель микроавтобуса.

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В Башкирии перевернулся микроавтобус, один человек погиб, есть раненые

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Теги: башкирия, дтп, микроавтобус



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