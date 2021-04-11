11 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Киргизия, флаг Киргизии, флаг Республики Кыргызстан (2017) | Фото: flagi.in.ua

78% киргизов высказались за поправки в Конституцию – результаты электронного голосования

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Подавляющее большинство жителей Киргизии, голосовавших сегодня по вопросу изменения Конституции страны, высказываются за поправки. По крайней мере, 78% голосов, отданных с помощью электронных урн для голосования, поддерживают изменения, передает Sputnik Кыгргызстан.

По данным ЦИК республики, явка на 18 часов вечера составляла чуть менее 29,5%, этого пока не достаточно, чтобы признать плебисцит состоявшимся – для этого требуется голосование 30% граждан, имеющих право голоса (всего в стране насчитывается 3,6 млн избирателей).

Если голосование будет признано состоявшимся и в его ходе граждане одобрят поправки, Киргизия превратится из парламентской республики в президентскую, численность парламента сократится, а первое лицо государства получит дополнительные полномочия.

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78% киргизов высказались за поправки в Конституцию – результаты электронного голосования

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Теги: поправки в конституцию, киргизия, голосование



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